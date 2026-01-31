Экс-жена Сасанчина раскрыла, с кем будет жить их 4-летняя дочь и как они поделили опеку над ней

Роман Сасанчин с бывшей женой и дочерью / © instagram.com/sasanchyn_official

Реклама

Бывшая жена украинского певца и победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина - Иванна - рассекретила, с кем после развода будет жить их 4-летняя дочь и как они поделили опеку над ней.

Хотя супруги и приняли решение развестись, но их объединяет общий ребенок. Сейчас 4-летняя Элизабет вместе с мамой проживает в Польше, тогда как Роман Сасанчин находится в Киеве. Иванна в Instagram-stories говорит, что дочь пока будет рядом с ней. В частности, девочка еще совсем маленькая, и ей будет тяжело на длительное время расставаться с мамой. Кроме того, в Украине сейчас часто бывают обстрелы, выключают электроэнергию, отопление, поэтому в целях безопасности Иванна тоже оставляет дочь в Польше. Однако бывшая жена артиста заверила, что Элизабет подрастет и будет ездить к папе.

Роман Сасанчин с бывшей женой и дочерью / © instagram.com/sasanchyn_official

"В дальнейшем Элиза остается со мной. Это понятно, потому что Элиза с самого детства очень привязана ко мне. Она мамина дочь. Да, она бесспорно любит своего папу очень сильно, но Элиза мамина. Ей важно, чтобы возле нее была мама. Она повзрослеет, и я думаю, что через полгода или год она прекрасно будет оставаться с Романом или со мной. Она будет сама выбирать, где хочет быть. Сейчас пока она со мной, поскольку у Романа сейчас опасно, холодно, потому что свет выключают, обстрелы. Мы приняли решение, что она сейчас со мной. А в дальнейшем она будет у него на летние каникулы и зимние", - прокомментировала Иванна.

Реклама

Роман Сасанчин с бывшей женой и дочерью / © instagram.com/sasanchyn_official

Кстати, бывшая жена Романа Сасанчина также заверила, что никоим образом не будет препятствовать общению дочери с отцом, а наоборот - только за то, чтобы они проводили время вместе. Однако сейчас из-за расстояния это невозможно организовать.

"Я не разлучила ребенка с папой, я только за, чтобы они виделись. Вы даже представить этого не можете, как я этого хочу. Если бы он был где-то ближе, то так и было бы. А сейчас расстояние...", - заверила Иванна.

Напомним, недавно бывшую жену Романа Сасанчина заподозрили в разрушении чужой семьи. Иванна уже ответила на эти упреки.