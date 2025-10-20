- Дата публикации
Экс-жена Сасанчина рассказала о своем состоянии после развода: "Вечера заканчивались слезами"
Хоть Иванна и была инициатором разрыва, но, похоже, ей это далось довольно тяжело.
Экс-жена украинского певца и победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина рассказала о своем состоянии после их развода.
Хотя инициатором разрыва была именно Иванна, но ей это далось тоже довольно тяжело. Бывшая избранница музыканта говорит, что долгое время чувствовала себя далеко не лучшим образом, а ее вечера заканчивались слезами.
Наконец, Иванна смогла пережить этот болезненный опыт. Бывшая жена артиста говорит, что время действительно помогает, кроме того, люди рядом - лучшая поддержка.
"Был длительный период, когда вечера заканчивались слезами. Даже неделю назад казалось, что это никогда не пройдет. Но сегодня я чувствую: все это позади. И вознаграждение за пройденные испытания - действительно самое приятное. Время лечит, люди помогают", - поделилась Иванна.
Отметим, в начале сентября стало известно, что Роман Сасанчин разводится с женой, с которой в течение шести лет состоял в отношениях, три из которых - в браке. У бывших супругов есть общая дочь Элизабет. Что стало причиной их развода, точно не известно. Ранее Сасанчин говорил, что на это решение повлияло много факторов. Тем не менее, бывшие супруги уверяли, что дело не в ком-то третьем.
Кстати, после развода Роман Сасанчин осуществил свою давнюю мечту. Артист решил не откладывать жизнь на потом.