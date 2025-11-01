Экс-жена Сасанчина закрутила новый роман и призналась, как певец на это отреагировал

Роман Сасанчин и его бывшая жена

Реклама

Бывшая жена украинского певца и победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина подтвердила, что закрутила новый роман.

Об этом она рассказала в своем Instagram. Так, после развода с Сасанчиным подписчики Иванны пытаются узнать хотя бы какие-то подробности. Но на тему разрыва с исполнителем она не говорит. Вместо этого бывшая жена Сасанчина подтвердила, что больше не одинока. В частности, у Иванны есть новый избранник.

"Со временем да (будем жить вместе). Надеюсь, они (новый избранник и ее дочь) подружатся", - поделилась Иванна.

Реклама

Бывшая жена Романа Сасанчина с их дочерью / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Кстати, бывшая жена Сасанчина также высказалась о его реакции на ее новые отношения. В частности, по словам Иванны, никакой ревности нет, ведь их с певцом пути разошлись, и они это понимают. Также она говорит, что рада за бывшего мужа, поэтому надеется и от него такой же реакции.

"У каждого есть своя жизнь. Никто никого не ревнует. Я рада за него и думаю, что он за меня тоже", - подытожила бывшая избранница артиста.

Бывшая жена Романа Сасанчина / © instagram.com/annavi_sasanchyn

Отметим, Роман Саманчин состоял в браке с Иванной в течение трех лет. Бывшие супруги воспитывают общую дочь Элизабет, которой 30 декабря исполнится уже четыре года.

Напомним, Иванна и раньше намекала, что уже не одинока. Также она признавалась, поддерживает ли общение с Романом Сасанчиным.