Дата публикации
-
Категория
Гламур
Количество просмотров
- 1906
Время на прочтение
- 2 мин
Экс-жена Сасанчина закрутила новый роман и призналась, как певец на это отреагировал
Пара объявила о разводе в начале сентября. Сейчас же Иванна призналась, что больше не одинока.
Бывшая жена украинского певца и победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина подтвердила, что закрутила новый роман.
Об этом она рассказала в своем Instagram. Так, после развода с Сасанчиным подписчики Иванны пытаются узнать хотя бы какие-то подробности. Но на тему разрыва с исполнителем она не говорит. Вместо этого бывшая жена Сасанчина подтвердила, что больше не одинока. В частности, у Иванны есть новый избранник.
"Со временем да (будем жить вместе). Надеюсь, они (новый избранник и ее дочь) подружатся", - поделилась Иванна.
Кстати, бывшая жена Сасанчина также высказалась о его реакции на ее новые отношения. В частности, по словам Иванны, никакой ревности нет, ведь их с певцом пути разошлись, и они это понимают. Также она говорит, что рада за бывшего мужа, поэтому надеется и от него такой же реакции.
"У каждого есть своя жизнь. Никто никого не ревнует. Я рада за него и думаю, что он за меня тоже", - подытожила бывшая избранница артиста.
Отметим, Роман Саманчин состоял в браке с Иванной в течение трех лет. Бывшие супруги воспитывают общую дочь Элизабет, которой 30 декабря исполнится уже четыре года.
Напомним, Иванна и раньше намекала, что уже не одинока. Также она признавалась, поддерживает ли общение с Романом Сасанчиным.