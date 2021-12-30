Экс-жена Сереги рассказала, что он незаконно вывез сыновей заграницу и удерживает там

Экс-жена Сереги рассказала, что он незаконно вывез сыновей заграницу и удерживает там

По словам Полины, с февраля ее сыновья находятся в Египте.

Бывшая гражданская жена рэпера Сереги Полина Ололо некоторое время не выходила на связь с поклонниками.

Как известно, уже почти два года Полина ведет с Сергеем Пархоменко (настоящее имя Сереги) борьбу за двух общих малолетних детей, которых певец, по словам Ололо, похитил.

Полина Ололо с детьми / instagram.com/polina_lola

Полина и Серега / viva.ua

Женщина поделилась, что на время оставила соцсети, чтобы сохранить свое эмоциональное и психологическое здоровье. За этот год женщина потеряла отца, заболевшего COVID-19, а впоследствии и сама перенесла коронавирус с осложнениями.

В конце концов, поделилась Полина, она пошла к психологу, который открыл ей глаза на то, что она себя не достаточно любила. Рассказала Ололо и о ситуации с сыновьями:

instagram.com/polina_lola

"К сожалению, ситуация с сыновьями не изменилась, но это совсем не значит, что я перестала действовать. Суды продолжаются! Складывать руки никто не намерен! Марку и Платону еще в феврале этого года сделали новые паспорта и вывезли детей на территорию Египта, после чего на территорию Украины они до сих пор не возвращались!" – рассказала женщина.