Экс-жена Ступки Полина Логунова показала, как жених-американец романтично позвал ее замуж

Бывшая супруга актера Дмитрия Ступки Полина Логунова поделилась с поклонниками свежими фото со своим женихом-американцем.

Вновь влюбленная Логунова запостила фото и видео с самого счастливого дня в ее жизни – с предложением избранника. Как выяснилось, бойфренд позвал Полину замуж в День всех влюбленных -14 февраля. Пара пошла в парк на пикник. В определенный момент мужчина протянул возлюбленной коробочку, где было написано "посмотри в небо". И в этот момент там появился баннер "Полина, ты выйдешь за меня?"

instagram.com/janiceowenphoto

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Важный для влюбленных день увековечила фотограф Janice Owen.

Как мы писали ранее, в начале апреля Полина Логунова объявила, что они расстались с Дмитрием Ступкой. Тогда она рассекретила, что имеет новые отношения. А еще впоследствии поделилась новостью, что во второй раз выходит замуж. Избранником стилистки стал американец.

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