Экс-жена Ступки поскандалила с его мамой и пригрозила компроматом на их семью: "К нам не лезь"

Дмитрий Ступка и Полина Логунова / © instagram.com/stupka777

Блогер и стилист Полина Логунова поскандалила с мамой своего бывшего мужа, актера Дмитрия Ступки.

Произошло это после интервью экс-жены артиста для YouTube-канала "Вершиленко & Co". В частности, в разговоре с ведущей Полина Логунова коснулась темы развода. Бывшая жена Дмитрия Ступки заверила, что ей есть что сказать, что полностью уничтожит репутацию артиста. Более того, это коснется не только его, но и семьи актера. Однако Полина Логунова решила держать все скандальные подробности их отношений в тайне. Блогерша отметила, что делает это не ради Ступки или себя, а именно общей дочери. Логунова не хочет, чтобы скандалы отражались на ней.

"Если я начну рассказывать, его авторитет в медийном поле пострадает сильно, поэтому я даже не буду начинать. Из-за эмоций и обид он думает, что это моя вина. Мы даже не будем начинать, это не в его пользу. Наши отношения и та грязь, которую мы можем публично выливать друг на друга, - это отразится на моей дочери. Если бы у нас не было общего ребенка, ему бы был пи*дец. Если я открою рот - пойдет вся слава о его семье. Я рот открывать не буду, потому что у меня есть дочь. Я защищаю ее, а не его и не себя. Сказать мне есть много чего, но я не буду", - говорит блогерша.

Дмитрий Ступка, Полина Логунова и их дочь

Интервью Полины Логуновой, похоже, посмотрела мама Дмитрия Ступки - Татьяна Каплина. Более того, она даже оставила комментарий с критикой. По крайней мере, Полина Логунова утверждает именно так. В комментариях якобы мама Дмитрия Ступки заявила, что его бывшая жена испортила жизнь и себе, и ребенку.

Полина Логунова не удержалась. Она резко обратилась к маме своего бывшего мужа и заявила, что внучку та больше не увидит

"Тань, ты ребенка моего не увидишь больше. Я тебе дала шанс быть нормальной, но горбатого только могила исправит. Успехов! Больше к нам не лезь", - обратилась к бывшей свекрови блогерша.

Напомним, ранее Полина Логунова раскрыла, что стало настоящей причиной ее развода с Дмитрием Ступкой. К слову, супруги прожили в браке с 2016 года до 2022-го и воспитывают общую дочь Богдану.