Экс-жена Ступки раскрыла истинную причину их развода и как на это повлиял переезд в США

Блогер и стилист Полина Логунова раскрыла истинную причину развода с актером Дмитрием Ступкой.

Супруги объявили о разрыве весной 2022 года. Полина Логунова на YouTube-канале "Вершиленко & Co" признается, что не последнюю роль в этом сыграл переезд в США. В частности, паре было достаточно тяжело. У них возникали проблемы со средствами, которые быстро заканчивались. Кроме того, найти работу было не так и легко. Также приходилось адаптироваться под кардинально новые условия в чужой стране. Это все влияло на отношения пары.

"У Димы сколько было - не знаю, у меня было 100 тысяч. Очень быстро начали таять. В первый месяц было около минус 10 тысяч. За четыре месяца моих денег ушло 30 тысяч долларов. Мы искали работу. Дима подрабатывал, где мог, искал среди своих друзей. Это все очень тяжело, потому что ты узнаешь систему, банки, школу - все это вместе", - говорит Логунова.

Бывшая жена Ступки поделилась, что в Америке проблемы со средствами только усилились. На фоне этого всего актер отчаялся. Логунова говорит, что поддерживала мужа, но он не реагировал на ее слова. Наконец, все проблемы накопились, что и привело к разводу.

"Здесь это усилилось тоже, потому что он очень сильно отчаялся. Я человек, который всегда другого поддержит. Мне, наверное, хотелось бы, чтобы на мою поддержку отвечали: "Да, ты права, я сейчас слезы вытру, все будет хорошо". И чтобы что-то делали, потому что встать и пойти вперед - это тоже действие. И так очень тяжело, и так много негатива", - добавила бывшая жена артиста.

Отметим, Дмитрий Ступка и Полина Логунова прожили в браке с 2016-го до 2022 года. У бывших супругов есть общая дочь Богдана, которой 8 лет. Актер долго не скучал в одиночестве. Он закрутил новый роман с избранницей Юлией. Недавно пара праздновала годовщину отношений, и по случаю праздника артист показал их сладкие поцелуи на фоне гор.