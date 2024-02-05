Экс-жена Тищенко Алла Барановская показалась с их 6-летним сыном на отдыхе в Буковеле

Экс-жена нардепа Николая Тищенко, бизнесвумен Алла Барановская, после развода уехала с их сыном на горнолыжный курорт.

29-летняя Барановская решила не комментировать разрыв брака, а вместе с 6-летним сыном Давидом и друзьями отправилась на отдых в Буковель. Мама с сыном наделали множество фотографий на фоне заснеженных горнолыжных спусков для фотоблога. Так они испытали несколько видов зимних развлечений. В частности, спускались с санками и на лыжах. А потом пробовали вкусную украинскую кухню.

Алла Барановская с сыном отдыхает в Буковеле / Фото: instagram.com/allabonya

Алла Барановская с сыном отдыхает в Буковеле / Фото: instagram.com/allabonya

Алла Барановская с сыном отдыхает в Буковеле / Фото: instagram.com/allabonya

Алла Барановская с сыном отдыхает в Буковеле / Фото: instagram.com/allabonya

По словам Аллы, катание на лыжах ей дается не очень легко, ведь у нее был травматический опыт и она начала бояться скорости. Давид же впервые в жизни стал на лыжи. Хотя, несмотря ни на что, она учит сына наслаждаться каждым моментом жизни.

Алла Барановская с сыном отдыхает в Буковеле / Фото: instagram.com/allabonya

Алла Барановская с сыном отдыхает в Буковеле / Фото: instagram.com/allabonya

Алла Барановская с сыном отдыхает в Буковеле / Фото: instagram.com/allabonya

Также бизнесвумэн поделилась своим внутренним состоянием после развода. Она отметила, что "ее внешний вид является отражением внутреннего". И добавила, что ей "очень комфортно сейчас".

Алла Барановская с сыном отдыхает в Буковеле / Фото: instagram.com/allabonya

Напомним, недавно Николай Тищенко признался, почему они с Аллой Барановской расторгли брак и как они будут воспитывать общего сына в дальнейшем.

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