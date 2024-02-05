Экс-жена Тищенко Алла Барановская показалась с их 6-летним сыном на отдыхе в Буковеле

Блогерша рассказала об эмоциональном состоянии после развода.
Экс-жена нардепа Николая Тищенко, бизнесвумен Алла Барановская, после развода уехала с их сыном на горнолыжный курорт.
29-летняя Барановская решила не комментировать разрыв брака, а вместе с 6-летним сыном Давидом и друзьями отправилась на отдых в Буковель. Мама с сыном наделали множество фотографий на фоне заснеженных горнолыжных спусков для фотоблога. Так они испытали несколько видов зимних развлечений. В частности, спускались с санками и на лыжах. А потом пробовали вкусную украинскую кухню.
По словам Аллы, катание на лыжах ей дается не очень легко, ведь у нее был травматический опыт и она начала бояться скорости. Давид же впервые в жизни стал на лыжи. Хотя, несмотря ни на что, она учит сына наслаждаться каждым моментом жизни.
Также бизнесвумэн поделилась своим внутренним состоянием после развода. Она отметила, что "ее внешний вид является отражением внутреннего". И добавила, что ей "очень комфортно сейчас".
Напомним, недавно Николай Тищенко признался, почему они с Аллой Барановской расторгли брак и как они будут воспитывать общего сына в дальнейшем.
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