Экс-жена Узелкова на атмосферных фото показала двоих заметно подросших детей от боксера

Звездный фитнес-тренер Марина Боржемская устроила вместе с детьми от украинского боксера Вячеслава Узелкова новогодний фотосет.

Результатом спортсменка делится в своем Instagram. Боржемская устроила фотосет с сыном Робертом и дочерью Оливией в фотостудии, украшенной новогодним декором. В частности, вокруг были праздничные елки с гирляндой, яркие игрушки и немалые банты. Для атмосферы во время фотосессии зажгли свечи.

Марина Боржемская с детьми / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемская вместе с заметно подросшими детьми выбрала похожие наряды в одинаковом цвете.

Марина Боржемская с дочерью / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Кроме того, в Новый год тренер обратилась к своим подписчикам. Знаменитость поздравила всех с праздником и написала немало приятных слов с пожеланиями, но самое главное – победа в войне.

Марина Боржемская с сыном / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"С Новым 2024 годом, дорогие. Этот год снова был не таким простым, как иногда нам хотелось бы, но мы выстояли. И будем дальше стоять. Пока все мы не услышим самые главные для нас слова: "Мы победили. Война закончилась". Живем каждым днем. Влюбляемся. Смеемся. Плачем. Рожаем. Грустим. Радуемся. Разочаровываемся. Наша жизнь только сейчас. И она одна. У каждого. Спасибо защитникам и верим в них. С Новым годом. Слава Украине. Слава героям ", – отметила Марина.

Марина Боржемская с дочерью / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Напомним, недавно жена шоумена Андрея Беднякова похвасталась семейной фотосессией. Анастасия Короткая ждала этот фотосет в Украине почти год.

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