Экс-жена Узелкова откровенно рассказала о первых трех выкидышах и как переживала потерю детей

Экс-жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская растрогала историей, как во время первых трех беременностей у нее происходили выкидыши.

Марина откровенно поделилась, какие эмоции испытывала тогда, когда первые ее беременности обрывались. По ее словам, несмотря на невыносимое чувство вины и боли, она всегда находила силы проговаривать свои эмоции с самыми близкими. И также искала выход из ситуации с помощью медицины.

"Это настолько сложно, что ты думаешь, почему именно с тобой это происходит. Мне было очень сложно обсуждать это с родителями или с бывшим мужем. Я переживала больше, чем за себя. Я пыталась себя занять чем-то, чтобы не думать об этом, хотя мысли все же возвращались. Иногда я плакала у отца на плече, иногда – у Славика (экс-мужа - прим. ред.), но я проговаривала, что я чувствую в тот момент. Я говорила, что я обижаюсь на других женщин, у которых все хорошо. Я говорила честно и откровенно. И я искала пути решения вопроса – качественных врачей. И внутри постоянно был страх. И я корила себя за то, что я виновата", – призналась Марина в интервью Славе Демину.

Марина Боржемская

К тому же тренер назвала причину, почему три раза подряд ей не удавалось выносить ребенка:

"Мы с врачами много говорили. У нас было неправильное генетическое соотношение со Славиком, поэтому постоянно так происходило", – рассказала экс-жена Узелкова.

В ходе откровенного разговора Боржемская также отметила, что все три выкидыша случались на разных сроках беременности и несли за собой разные эмоции:

Марина Боржемская

"Первый раз, когда ты теряешь и так ждешь ребенка, это было очень болезненно. Второй раз я уже знала, что делать: больше говорить, прорабатывать. Моя вторая беременность была на большом сроке и третья так же. Я уже чувствовала ребенка, знала пол. Но я понимала, что ребенок неживой. Я чувствовала. И это было очень сложно", – добавила знаменитость.

Наконец, четвертая беременность Марины также была сложной, на 8-м месяце у нее началось кровотечение, но врачам все же удалось сохранить жизнь ее сыну Роберту. А потом появилась и дочь Оливия. К слову, с ней звездная мама недавно записала забавный ролик.

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