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Экс-жена Узелкова подчеркнула изгибы своего тела кружевным комплектом

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Экс-жена Узелкова подчеркнула изгибы своего тела кружевным комплектом

Марина Боржемская / instagram.com/uzelkova.marina

Звезда показала пикантное фото.

Бывшая жена боксера и шоумена Вячеслава Узелкова, фитнестренер Марина Боржемская не стесняется хвастаться своей идеальной и подтянутой фигурой.

К слову, звезда может время от времени опубликовали в своем Instagram фото, на которых изображена то в обтягивающем  наряде, то в мини, то в купальнике, то в белье.

В частности, на этот раз тренер решила порадовать своих поклонников новым снимком, на котором предстала в кружевном соблазнительном комплекте. Также Марина накинула на плечи халат, который немного приспустила. Это придало ее образу соблазнительности.

Марина Боржемская в комплекте / © instagram.com/uzelkova.marina
Марина Боржемская в комплекте / instagram.com/uzelkova.marina

Кроме этого Марина для фото выбрала такую позу, которая хорошо продемонстрировала изгибы ее стройного телосложения.

"Время от времени я немного оглядываюсь, чтобы оценить свою работу и убедиться в правильности выбранного направления. И каждый раз я с удовольствием осознаю, что мой путь – это честные и уверенные шаги к мечте", — поделилась звезда.

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