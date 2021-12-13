Экс-жена Узелкова подчеркнула изгибы своего тела кружевным комплектом

Звезда показала пикантное фото.
Бывшая жена боксера и шоумена Вячеслава Узелкова, фитнестренер Марина Боржемская не стесняется хвастаться своей идеальной и подтянутой фигурой.
К слову, звезда может время от времени опубликовали в своем Instagram фото, на которых изображена то в обтягивающем наряде, то в мини, то в купальнике, то в белье.
В частности, на этот раз тренер решила порадовать своих поклонников новым снимком, на котором предстала в кружевном соблазнительном комплекте. Также Марина накинула на плечи халат, который немного приспустила. Это придало ее образу соблазнительности.
Кроме этого Марина для фото выбрала такую позу, которая хорошо продемонстрировала изгибы ее стройного телосложения.
"Время от времени я немного оглядываюсь, чтобы оценить свою работу и убедиться в правильности выбранного направления. И каждый раз я с удовольствием осознаю, что мой путь – это честные и уверенные шаги к мечте", — поделилась звезда.
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