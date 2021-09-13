Экс-жена Узелкова похвасталась стройной фигурой в тигровом купальнике

Тренер рассказала, сколько литров воды нужно пить каждый день.

Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, звездная фитнес-тренер Марина Боржемская, которая недавно похвасталась упругой попкой, в очередной раз доказала, что имеет идеальную фигуру.

Звезда взбудоражила воображение поклонников, поделившись кадром, на котором позирует перед камерой в сплошном тигровом купальнике. Марина продемонстрировала подтянутые ягодицы и идеальные стройные ножки.

Марина Боржемская в купальнике / instagram.com/uzelkova.marina

В то же время фитнес-тренер посоветовала, сколько надо пить литров воды каждый день. По словам Боржемськой, если правильно рассчитать по формуле, то на один кг веса, надо пить 30 мл.

"Рекомендую постепенно привыкать пить воду. Но обращайте внимание на индивидуальные свойства организма", — порекомендовала тренер.

Напомним, недавно Марина Боржемская демонстрировала свое прокачанное тело. Знаменитость поделилась снимками, на которых предстает в купальнике.

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