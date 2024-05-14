Экс-жена Узелкова показала подросшего сына-красавца от боксера и поздравила его с важным праздником

Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова – тренер Марина Боржемская – сообщила о важном празднике в ее семье.

В своем Instagram спортсменка поделилась, что их с боксером совместный сын отмечает день рождения. Сегодня, 14 мая, Роберту исполняется 15 лет. По случаю праздника Боржемская опубликовала редкие фото с сыном-красавцем.

Сын Вячеслава Узелкова и Марины Боржемской / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Кроме того, тренер адресовала Роберту теплые слова с поздравлениями и пожеланиями. В частности, она отметила, что Роберт был первенцем, так что с рождения у него была ответственная миссия. Он учил новоиспеченных маму и папу как это быть родителями.

Сын Вячеслава Узелкова и Марины Боржемской / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Мой милый сын, моя гордость, сегодня тебе 15! Будто еще вчера я держала тебя на своих руках, а сегодня чувствую себя легким перышком в твоих. В нашей семье ты — первенец, открывший портал рождения детей. Это ответственная миссия, которая упала на твои плечи. С твоим рождением мы почувствовали, что такое быть мамой, папой, иметь племянника и внука. Все это для нас всех было в первый раз, нас никто не учил этому. С тобой вместе мы проходили все это учение – это казалось настолько ответственным, что иногда пугало: а мы делаем все верно? Но ты нам показал и научил стать тебе тем, кем мы стали", - отметила Боржемская.

Марина Боржемская с сыном от Вячеслава Узелкова / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Тренер также адресовала сыну теплые слова. Боржемская пожелала Роберту, чтобы он получал новый опыт, самостоятельно выбирал свой жизненный путь, не боялся новых приключений и смело шагал вперед. Тренер в свою очередь отметила, что будет поддерживать сына и в случае необходимости помогать.

Сын Вячеслава Узелкова и Марины Боржемской / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Хочу в этот день пожелать тебе продолжать приобретать свой опыт, смело шагать именно своим путем, а не проживать наши ожидания. У тебя есть все ресурсы для этого. Ты сможешь, я уверена в тебе. Будь смелым, гибким (когда это нужно и ты чувствуешь), жизнерадостным, открытым к новым приключениям, наполняйся опытом и всем, что предлагает тебе судьба. Ты становишься прекрасной версией самого себя, а мы твои путеводители, поддержка и гармоничное дополнение", - отметила тренер.

Напомним, недавно день рождения праздновала ведущая Лилия Ребрик. Знаменитость показывала, как с 43-летием ее поздравил муж Андрей Дикий.

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