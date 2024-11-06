Экс-жена Узелкова показала подросших детей от боксера и рассекретила, где они учатся

Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова – Марина Боржемская – показалась с детьми и рассказала об их учебе.

В частности, тренер пообщалась с подписчиками в Instagram. У Боржемской поинтересовались, где сейчас учатся ее 15-летний сын Роберт и 12-летняя дочь Оливия. Спортсменка не стала скрывать, а честно ответила. Она отметила, что школа детей территориально расположена в Виннице. Однако больше подробностей Марина Боржемская не может рассказать в целях безопасности сына и дочери. Можно предположить, что дети учатся в оффлайн-режиме, поэтому сейчас проживают тоже в Виннице.

"Дети учатся в школе в городе Винница. Учитывая конфиденциальность и безопасность детей, больше информации сказать не могу", — ответила Боржемская.

Марина Боржемская с детьми / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

К своему ответу тренер прикрепила фото, где предстала с заметно подросшими сыном и дочерью. Семейство тогда как раз снялось в профессиональном фотосете.

Напомним, недавно старшая дочь певицы Оли Поляковой рассказала о своей учебе. Девушка раскрыла, когда поедет в США получать знания в престижном университете в Беркли.

Читайте также: