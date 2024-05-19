Экс-жена Узелкова показала свою маму-красавицу и как они с семьей время провели

Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова – тренер Марина Боржемская – порадовала поклонников семейным контентом.

В своем фотоблоге знаменитость поделилась редкими кадрами с семьей. В частности, Марина показала, как в кругу самых родных уютно проходит их воскресенье. Так, на изображении спортсменка предстает в белых джинсах, футболке и рубашке, а рядом с ней ее мама – в черных брюках и ярко-розовой куртке. В солнечный день они вышли насладиться напитками на летней террасе.

Марина Боржемская с мамой / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Также Боржемская показала заметно подросшую дочь и сына, которые тоже присоединились к прогулке и мило попозировали для серии фото, обнимая бабушку. И отдельно блогерша запостила фото с сыном в солнцезащитных очках. В то же время тренер пожелала всем прекрасного воскресного отдыха.

Марина Боржемская с семьей / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемская с сыном / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Мы с моей любимой мамой желаем хорошего воскресного дня. Семья – самое большое сокровище!", – восхитила подписью кадров Марина.

Напомним, недавно сын звездного тренера Марины Боржемской отпраздновал 15-летие. По случаю дня рождения Роберта знаменитость опубликовала редкие фото с сыном-красавцем.

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