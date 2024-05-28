Экс-жена Узелкова показала свою сестру-копию и поздравила ее с особым праздником

Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова – тренер Марина Боржемская – показала свою сестру Эмилию.

В своем фотоблоге блогерша призналась, что ее родной человек празднует день рождения. И показала их общую фотографию, сделанную во время отдыха за границей. По случаю праздника Марина также пожелала Эмилии новых приключений и счастья.

Марина Боржемская с сестрой / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"С днем рождения, мой лучик солнца, моя маленькая девочка, моя сестричка, моя вселенная. Ты моя душа, мой надежный друг, моя спонтанность, опора, поддержка, любовь, счастье и улыбка на лице. Пусть новый год жизни принесет тебе множество интересных приключений, новых открытий, приятных неожиданностей и достижений. Будь всегда открыта ко всему, что предлагает тебе судьба. Погружайся в этот мир и продолжай украшать все вокруг. С любовью, твоя Маринка", - восхитила Боржемская.

К слову, подписчики оставили много комментариев-поздравлений для именинницы. Интересно, что некоторые спутали Эмилию с дочерью тренера, ведь они очень похожи. В ответ на один из таких комментариев Марина подтвердила, что "они с Оливочкой очень похожи".

Марина Боржемская с сестрой / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемская с дочерью Оливией / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик также показала свою сестру и как необычно гуляла с ней и дочерьми.

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