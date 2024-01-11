Экс-жена Узелкова показала танцы с заметно подросшей дочерью-копией боксера

Экс-жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская показала поклонникам, как подросла их дочь Оливия.

На странице в Instagram звездная мама разместила видео с 12-летней Оливией, очень похожей на Узелкова.

Как рассказала Боржемская, дочь завлекает маму в современные тренды и попросила ее записать вместе с ней видео для TikTok. В свою очередь, Марина не отказала, а общий результат запостила в фотоблоге.

В ролике мама и дочь танцуют в гостиной. Марина одета в шорты и белый свитер, Оливия – в черный удлиненный свитшот.

"Моя Оливка заманивает меня в тренды ТикТок. Продолжать?" – подписала ролик Боржемская.

Экс-жена Вячеслава Узелкова станцевала с их 12-летней дочерью и произвела фурор

Подписчикам страницы фитнес-тренера настолько понравился ролик, что они их с дочерью забрасали комплиментами:

Как ваша девочка повзрослела и такая красавица!

Вы такие классные, что хочется продолжения

Марина, вы выглядите на 25 лет! Очень красивые с дочерью

Напомним, недавно Марина Боржемская растрогала атмосферными фотографиями вместе со своими двумя детьми от Вячеслава Узелкова. Фитнес-тренер показала, как подросли их дети.

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