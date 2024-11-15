Экс-жена Узелкова после конфликта с его мамой сделала заявление о своих отношениях с боксером

Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова, котооый умер 9 ноября, отреагировала на скандальные заявления его мамы.

В своем фотоблоге Марина Боржемская намекнула, что ее личную жизнь привыкли сравнивать со сказкой. Однако она объяснила, что не нужно идеализировать и доверять слухам, потому что они часто отличается от того, что "происходит за кулисами". Знаменитость подчеркнула, что каждый имеет свою правду, которые строятся исключительно на индивидуальных догадках. Однако свою правду она оставит при себе.

"Уверена, нам всем в детстве хотелось быть героиней сказки. Но взрослая жизнь показала, что не все сказки имеют счастливый финал. Мы не знаем, осталась ли Золушка с принцем, были ли они счастливы, что было после свадьбы, или не беспокоила ли их злая мачеха больше? Это остается загадкой. Кто-то верит в хуже, кто-то держит баланс. они транслируют в соцсетях. И не должны знать. У каждого есть свой выбор – что показывать, а что оставить только себе.

Марина Боржемская / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Напомним, Вячеслав Узелков скончался 9 ноября. Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова прокомментировала смерть боксера и назвала причину.

Марина Боржемская высказалась о смерти Вячеслава Узелкова и ответила хейтерам – ЖВЛ представляет

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