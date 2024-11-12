Экс-жена Узелкова после смерти боксера обратилась к хейтерам: "Легко судить, не зная деталей"

Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова, который умер 9 ноября, обратилась к хейтерам.

После смерти спортсмена в адрес его экс-избранницы Марины Боржемской и детей посыпалась критика. Тренер решила ответить на хейт. В частности, Боржемская отметила, что "легко судить, не зная все детали". Экс-жена Узелкова подчеркнула, что "у каждого есть своя правда".

"Искренне благодарю всех за вашу поддержку, за каждое слово и комментарий, как положительный, так и критический. Мы все разные, и именно в этом разнообразии наша особенность. Иногда легко судить других, не зная всех деталей, и особенно удивляют комментарии от тех, с кем я даже не встречалась, но кто утверждает, что хорошо меня знает. У каждого из нас есть своя правда, свое видение и переживания, которые формируют наши убеждения", - написала тренер.

Вячеслав Узелков и Марина Боржемская

Марина Боржемская говорит, что с годами научилась бороться с негативом, но ей больно за детей. По словам тренера, сын и дочь не готовы к такому количеству критики в их адрес. Однако Боржемская говорит, что, к счастью, есть люди, которые могут защитить детей от негатива и поддержать их.

"В течение этих лет я научилась защищаться от негатива, осознавая, что каждое слово отражает внутренний мир того, кто его говорит. Но мои дети еще не готовы к этому. Счастье, что у них есть я и люди, которые всегда встанут на защиту, чтобы не разрешить чужим словам посеять зерна жестокости или ненависти в их сердцах", — добавила Боржемская.

Пост Марины Боржемской / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Напомним, недавно 15-летний сын Вячеслава Узелкова обращался к хейтерам. Роберт признался, что ему досадно видеть критику в адрес его семьи, в то время как они разбиты горем.

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