Экс-жена Узелкова призналась, что за год до развода они начали жить в разных комнатах

Марина Боржемская рассказала, что для детей развод родителей не стал неожиданностью.

Звездная фитнес-тренерша Марина Боржемская призналась, что за год до развода с бывшим мужем боксером Вячеславом Узелковым они начали жить в разных комнатах.

В программе "Невероятная правда о звездах" знаменитость поделилась, что дети это видели, поэтому когда дочь и сын узнали о разводе родителей, не спрашивали ничего. Это для них не стало неожиданностью.

"Дети очень редко поднимут вопрос об отце. Они четко понимают ситуацию. Они видят отношение мамы и папы, поэтому лишних вопросов не было", – поделилась Марина.

Марина Боржемская с детьми / instagram.com/uzelkova.marina

Также Боржемская поделилась, как часто Узелков видится с наследниками. К слову, ранее Вячеслав заявил, что бывшая запрещает ему видеть детей.

"Настолько часто, сколько хочет этого отец. Этого не бывает вообще в последнее время. Если Оливия хочет встретиться – она ему пишет, а Роберт говорит: "Мама, не трогай меня по поводу этой темы. Если я захочу, я все сделаю сам". Ограничений у них нет. А визиты – кто как хочет. Заставить кого-то или привезти и бросить детей, "потому что ты папа", я тоже не могу. Это должно быть его желание", – отметила тренерша.

Вячеслав Узелков с детьми / instagram.com/uzelkov_official

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