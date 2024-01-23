Экс-жена Узелкова призналась, как зарабатывает во время войны и за сколько арендует квартиру

Экс-жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская честно ответила, сколько денег в месяц она тратит и как их зарабатывает.

Так, звездная тренер призналась, что для комфортной жизни ей необходимо около 4 тыс дол. По ее словам, основными расходами являются аренда квартиры за 15 тыс грн, школа для детей и выплата кредита за авто.

"Мне нужно в месяц три тысячи долларов или четыре. Это все зависит от того, какой месяц. Есть определенная сумма, которую я должна заработать, чтобы сделать то, что мне необходимо в настоящее время, купить то, что я хочу. И заплатить за школу, машину, квартиру... У меня машина в кредите – 30 тыс грн в месяц. У меня кредит разбит на три года, а квартиру я снимаю. И она стоит 15 тыс грн в месяц. К тому же в отопительный сезон я трачу почти четыре тысячи гривен", – рассказала экс-жена Узелкова в интервью Славе Демину.

Марина Боржемская с детьми / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Также Марина Боржемская отметила, что получает доходы в основном из своих курсов по похудению. И добавила, что из них она откладывает на мечты, а также обеспечивает детей, команду и донатит на нужды ВСУ.

"В основном у меня прибыль из моей программы для похудения. Это то, что кормит мою семью и тех людей, которые на меня работают. Понемногу откладываю на мечту. Если я мечтаю поехать куда-нибудь или иметь собственное жилье, мне нужно отложить. У меня есть дети, которым я перечисляю деньги на то, что им необходимо. И я честно делаю донаты на ВСУ. Иногда бывает так, что на какие-то благотворительные дела уходит больше затрат, чем на себя", – поделилась Марина.

Напомним, недавно фитнес-тренер Марина Боржемская откровенно поделилась, как в экс-браке с Вячеславом Узелковым ее первые три беременности обрывались. И назвала причину этого.

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