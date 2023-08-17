Экс-жена Узелкова рассказала, как 11-летняя дочь нашла ей мужчину на улице

Бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала, проявился ли хоть раз за время полномасштабной войны ее экс-муж и отец ее детей.

Во время разговора с Машей Ефросининой Боржемская очень сдержанно дала понять, что Узелков ни разу не поинтересовался, как его дети и никак им не помог.

"Не хочу обсуждать того человека, которого нет, не будет и не было. Все. Благодарю его за замечательных детей", – коротко сказала Боржемская.

Также Марина прокомментировала, что у нее была одна романтическая история после развода, которая случилась во время полномасштабной войны. По словам фитнес-тренера ее 11-летняя дочь Оливия переживает за маму и хотела устроить ее личную жизнь:

"Я не могу сказать, что я была в отношениях. Просто появился мужчина некоторое время. Во время полномасштабной войны. Познакомились на улице. Оливия подбежала. В то время мы с ней гуляли и она сказала: "Мам, давай телефон, ты пойдешь на кофе и это не обсуждается". Она это подтолкнула. Я не могу назвать это романом. Это была какое-то время красивая романтическая история. Но были определенные признаки, которые были для меня не комфортны. Ограничения, или где-то кто-то переходит границу. Я к этому не готова. Я считываю это очень быстро. И я понимаю, если человек сейчас так себя ведет, то в дальнейшем будет еще хуже", – прокомментировала Боржемская.

Марина Боржемская с детьми / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Она также призналась, что у ее детей нет ревности мамы к мужчинам. Поскольку, по словам Марины, они очень хотят, чтобы мама была счастлива. Не скрывает Боржемска и то, что препятствием для мужчины становится, когда они узнают, кто такая Марина и за кем была замужем:

"Есть тоже определенная проблема. Как популярность, так и то, что когда узнают, чья ты была жена в прошлой жизни. Чем ты занимаешься, твой стальной характер, я не могу сказать, что я не нежная в отношениях, но я очень сильная. Они (мужчины – прим.ред.) чувствуют, что я самостоятельная, уверенная. Мужчина это чувствует. Возможно, просто пока мне не случился тот мужчина, который будет чувствовать ту силу и уверенность в себе, что он сможет быть рядом с такой женщиной ", – сказала Боржемская.

Марина Боржемская / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Как известно, Марина Боржемская в течение 22 лет была замужем за известным боксером Вячеславом Узелковым. Пара громко развелась в 2018-м. У них двое общих детей – 14-летний сын Роберт и 11-летняя дочь Оливия.

Напомним, ранее Марина Боржемская рассказала, почему во время полномасштабной войны приняла решение остаться с детьми дома и не уезжать из Украины.

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