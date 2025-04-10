Экс-жена Узелкова рассказала о неудачном свидании и почему мужчина испугался отношений с ней

Марина Боржемская / © instagram.com/uzelkova.marina

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Бывшая жена Вячеслава Узелкова – популярная фитнес-тренерша Марина Боржемская – рассказала о своем неудачном свидании.

Спортсменка хочет наладить личную жизнь. Так что время от времени ходит на свидания. Встреча с одним мужчиной была совсем неудачной. В интервью kp.ua Боржемская призналась, что виной тому стала ее узнаваемость. Когда они сидели в кафе, к тренеру подошли поклонники с просьбой сфотографироваться. Мужчина, который не знал о популярности спортсменки, оказался не готов к такому чрезмерному вниманию. Он откровенно признался, что она ему нравится, но вступить в отношения с публичным человеком боится. Сама же Боржемская не слишком расстроилась. Спортсменка считает, что это просто был не ее человек.

"Один мужчина пригласил на кофе, и пока мы с ним сидели в кафе, со мной здоровались, просили сфотографироваться. А он не смотрит телевидения, его нет в социальных сетях. И когда человек узнает фамилию, начинает мониторить информацию, видит определенное давление со стороны социума, что те подошли, те подошли… Не все к этому готовы. И он сказал: "Мне очень жаль, ты мне очень сильно нравишься, но для меня это большое давление, мы не сможем даже спокойно отдохнуть". Возможно, у него были совсем другие интересы. Возможно, есть определенные секреты, которые он мне не смог раскрыть. Может, это просто не мой человек”, — признается тренерша.

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Марина Боржемская / © instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемская убеждена, что еще обретет свое счастье. Для спортсменки важно, чтобы ей было интересно общаться с мужчиной, проводить время, чтобы у них были общие интересы. Также потенциальный партер тренерши должен отлично относиться к ее детям. Кроме того, Боржемская обращает внимание на то, что мужчина говорит о своем прошлом опыте и какие у него отношения с родными.

"Мне важно, чтобы мне было интересно с человеком общаться, проводить время вместе, чтобы он так же хотел двигаться вперед, не останавливаться на месте. Чтобы ему были интересны мои дети. Я всегда внимательно слушаю при встрече мужчин, что они говорят о своих прошлых отношениях. Если они очень много этому уделяют внимание в общении, обвиняют свою бывшую жену — это уже для меня определенный триггер. Очень часто обращаю внимание на то, какие отношения с родителями. Считаю, человек, который имеет здоровые отношения со своей семьей, так же будет строить и свои будущие отношения”, - добавила тренерша.

Напомним, недавно Марина Боржемская рассекретила увлечения детей-подростков от Вячеслава Узелкова. Также спортсменка заговорила об их будущих профессиях.