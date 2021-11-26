Экс-жена Узелкова рассказала о последнем неудачном свидании с другим и свободно ли ее сердце

Экс-жена Узелкова рассказала о последнем неудачном свидании с другим и свободно ли ее сердце

Также она ответила, согласится ли на просьбу нового избранника завершить публичную карьеру и посвятить себя семье.

Бывшая жена боксера и шоумена Вячеслава Узелкова, фитнес-тренерша Марина Боржемская рассказала о личной жизни.

Так, в программе "Невероятная правда о звездах" знаменитость поделилась, что несколько месяцев назад ходила на свидание с другим мужчиной. Впрочем, оно было провальным.

"Он нелестно отзывался о девушке, с которой у него были отношения. Я переводила тему, потом я сделала несколько раз акцент на том, что мне это неприятно. Мне хотелось сбежать с этого свидания и ехать домой спать", – вспомнила она и добавила, что после этого взяла паузу и больше не встречалась с мужчинами.

Марина Боржемская / instagram.com/uzelkova.marina

Так что пока сердце звездной тренерши свободно. Три главных качества потенциального избранника Боржемской – ответственность, человечность и ум.

Также Марина ответила, согласится ли на просьбу будущего избранника завершить публичную карьеру и посвятить себя семье: "Нет, потому что я уверена, что у меня будет такой мужчина, который будет верить в меня и помогать мне в этом. Я умею разграничивать между семьей и работой".

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