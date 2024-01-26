Экс-жена Узелкова шокировала, как он ей изменял и как она узнала об этом

Экс-жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала, как он ей изменял.

Марина, которая раньше шокировала, как Узелков над ней издевался, вспомнила, как увидела его переписку с любовницей. Фитнес-тренер призналась, что в браке с боксером, который продлился 22 года, у нее сильно упала самооценка. И не последнюю роль в этом сыграл Узелков, который обесценивал жену.

"Когда ты начинаешь жить с человеком, который устраивает тебе эмоциональные качели, который начинает тебе рассказывать, что ты уже не так красива. А ты смотришь на себя в зеркало: "Ага, действительно". Ты уже видишь себя такой. Когда тебе будут говорить: "Да что ты там работаешь? Это я работаю!". Уже твоя работа не заметна, даже те деньги, которые ты приносишь домой, они не считаются. Потому что это общее. Мы зарабатываем, но "я работаю больше, потому что я признан, меня знают. А кто ты там? Сиди и не высовывайся", – рассказала Боржемская в программе "Слава+".

Также Марина призналась, что муж ей изменял и узнала она об этом из его переписки с любовницей.

Вячеслав Узелков и Марина Боржемская

"Ты родила ребенка, ты уже не такая привлекательная. А вот он себе просматривает телефон там, или пишет тебе его любовница, с которой у него роман. И ты читаешь сообщения, ты читаешь те скриншоты, которые он написал ей, и ты, бляха муха, думаешь… Ты пришла не сказать ему: "Пошел ты". "Ага, ты пришла разрушить мою семью. Я все сделаю для того, чтобы моя семья сохранилась". Потому что я же рядом с этим человеком была с детства. Мы столько пережили всего, детей так хотели. Столько всего было. Это все для меня было наше. Мы столько прошли", – сказала Боржемская.

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Она добавила, что в тот момент, когда узнала об измене мужа, обвиняла в этом не его или себя, а ту женщину. И Боржемская всеми силами хотела сохранить семью.

"Ни себя, ни его (не обвиняла – прим.ред.) А то, что кто-то хочет влезть в твою семью. Ты не замечаешь, потому что ты слепа. Ты хочешь сохранить все, что у тебя есть. Потому что есть дети. А родители? Как же его родители? А как мои родители? А как вообще все окружающие? А социум? Такая красивая семья, такая дружеская, такая хорошая. Как сейчас сказать людям, что все говно и все не так?" – рассказала Боржемская о своих мыслях в тот момент.

Напомним, ранее Марина Боржемская откровенно рассказала о трех своих выкидышах и как пережила потерю детей.

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