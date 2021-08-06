Экс-жена Узелкова в белоснежном платье со спущенными плечами позировала у озера

Марина очаровала ярким луком.

Экс-жена украинского боксера Вячеслава Узелкова Марина Боржемская, которая недавно похвасталась стальным прессом, продемонстрировала новый романтический образ.

На странице в Instagram фитнесс-тренер разместила кадр, на котором предстала в красивом белом платье с обнаженными плечами. Марина позирует на берегу у озера, сидя на лавочке.

instagram.com/uzelkova.marina

Под постом Боржемская посоветовала фолловерам не мучить себя и если хочется съесть что-то запрещенное, то не отказывать себе в этом.

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"Если вам хочется съесть что-то вредное, пожалуйста, сделайте это. Прямо сейчас. Когда мы себя долго насилуем ограничениями, негатив и неудовлетворённость распространяется по организму с геометрической прогрессией. Что сказывается на физическом и ментальном самочувствие. Конечно, мне хочется, чтобы вы заботились о своем здоровье, правильно питались и занимались. Но только для себя. Не для меня. Не для своего мужчины. Не для подруг. Только для себя", — подчеркнула Боржемская.

Фитнесс-тренер добавила, что если вам очень хочется тортик, или жареную картошку или мороженое — съешьте и не отказывайте себе в этом.

"Вам станет легче. Вы выдохнете и дальше будете нормально питаться. Постепенно перестраивая свои взгляды", — добавила Марина.

Напомним, месяц назад экс-жена Вячеслава Узелкова Марина Боржемская похвасталась идеальной фигурой в купальнике. Тренер показала фото из отпуска.

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