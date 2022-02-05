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Экс-жена Узелкова в роскошном красном платье устроила фотосет в ванне

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Экс-жена Узелкова в роскошном красном платье устроила фотосет в ванне

instagram.com/uzelkova.marina

Марина Боржемская очаровала пользователей своей красотой.

Экс-жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренерша Марина Боржемская порадовала поклонников новым эффектным фото.

В своем Instagram спортсменка разместила фотографию, где позировала в белой ванне. Знаменитость была одета в роскошное красное платье с полупрозрачным корсетом.

Марина Боржемская / © instagram.com/uzelkova.marina
Марина Боржемская / instagram.com/uzelkova.marina

"Как будете расслабляться в конце рабочей недели? Я вот решила надеть красивое платье и полежать в ванне", — написала звезда.

В ответ фолловеры сделали Марине комплименты. В частности, фаны выразили восхищение ее красотой.

  • Женщина-огонь, женщина-пламень
  • Мариночка, вы настоящая королева
  • Как красиво
  • Вам так идет красный

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