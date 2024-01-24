Экс-жена Узелкова впервые рассказала, как он над ней издевался и почему она не уходила от него

Экс-жена боксера Вячеслава Узелкова, фитнес-тренер Марина Боржемская, ранее рассказавшая о заработке во время войны, поделилась подробностями ее бывшего брака.

Узелков и Боржемская пробыли в браке 22 года. Как признается Марина, в большинстве своем это были абьюзивные отношения. И речь не о физическом, а моральном абьюзе. По словам тренера, бывший муж умел ею ловко манипулировать, чтобы она не ушла от него:

"У меня абьюзинг был больше не в том, чтобы поднять руку. Это моральный абьюзинг. Это какая-то моя жертвенность, это ответственность за то: "а что он без меня будет", "как он без меня". Я ж то живя с этим человеком на одной территории, который знал, на какие струны нажать в моем сердце, в моей душе, что мне нужно сказать для того, что я не собрала вещи и не ушла. Сманипулировать своим здоровьем, манипулировать своим детством плохим, сманипулировать тем, что кроме меня никого в жизни больше нет и не на кого положиться", – рассказала Боржемская в интервью "Слава+".

Марина Боржемская

Марина признается, что она понимала все эти абьюзивные классические фразы, но она не могла принять "взрослое решение" о том, что ей в этих отношениях не комфортно. В конце концов, говорит Боржемская, она окончательно поняла, что не будет жить с Узелковым, после того, как родился их сын Роберт:

"Первое мое решение было, когда я хочу уйти, это когда я родила Роберта. Я поняла, что это не мой человек по жизни. Вот окончательно для себя поняла, что я не хочу с ним жить. Я стала мамой для него. Потом жалко. Заболел, инсульт. Опять же, я не могу оставить человека. Я бы никогда не бросила человека в болезни. Потому что мы с ним прожили столько жизни, я от него родила детей. Я не могу просто так отнестись к нему. Как так можно бросить человека, даже если ты к нему уже ничего не чувствуешь", – прокомментировала Боржемская.

Марина Боржемская и Вячеслав Узелков / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Напомним, ранее Марина Боржемская откровенно рассказала о первых трех выкидышах и как переживала потерю детей.

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