Экс-жена Узелкова впервые рассказала о знакомстве с новым мужчиной и как на это отреагировали дети

Фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала о мужчине, который появился в ее жизни.

Спортсменка, которая четыре года назад со скандалом разошлась с Узелковым, наконец-то встретила новую любовь. Знаменитость признается, что сейчас ей в нем все нравится, впрочем, она не хочет, на всякий случай, возлагать на него много надежд.

"Я к себе подпустила одного человека ближе, чем я подпускала за последние годы кого-то. Я позволила ему делать то, что он хочет, по отношению ко мне. Я себе немного позволила быть с ним девушкой. Но я еще не хочу сильно очаровываться, чтобы не разочаровываться", — рассказала знаменитость в интервью шоу "Як ти?"

Марина Боржемская / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Кстати, само знакомство с мужчиной было случайным. Они встретились на улице, и он пригласил ее на кофе. Если же Марина сомневалась, то за нее все решила дочь – Оливия. Девочка ответила за маму, да еще и дала номер телефона.

Марина Боржемская с дочерью / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Меня Оливка подтолкнула к знакомству с этим мужчиной. Мы познакомились на улице. Он подошел ко мне. И спросил, как меня зовут и смогу ли я выпить с ним кофе. Я еще не успела ответить, Оливия уже сказала: "Да! И дай ему номер телефона", – вспомнила Марина.

В настоящее время влюбленные продолжают развивать свои отношения. Правда, на расстоянии. Марина пока находится в Израиле, куда уехала в начале полномасштабной войны, а ее мужчина – в Украине.

Марина Боржемская / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Он меня поддерживает. Мы на связи постоянно. Мне нравится, что оно развивается не очень быстро, а в той динамике, в которой мне комфортно. Он понимает мою тонкую натуру. Как оно будет, я не знаю. Мне сейчас все нравится. Я надеюсь, что ему так же. Мне нравится с этим человеком говорить. Он очень умный, образованный. Мне есть о чем с ним поговорить", — призналась спортсменка.

В общем, Марину поддерживают ее дети от бывшего мужа. Правда, если Оливия сразу сама познакомила маму с новым бойфрендом, Роберт относится к нему с осторожностью. Для сына Марины главное, чтобы он любил и заботился о маме. Если Роберт почувствует это от мужчины, то будет радоваться, что мамочка наконец-то счастлива.

Марина Боржемская с детьми / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Я стала чаще улыбаться и дети сказала: "Мам, у тебя так сияют глаза в последнее время". Роберт мне постоянно говорит: "Мам, я очень хочу, чтобы ты была счастлива, но я очень хочу, чтобы это был достойный человек, первым делом, по отношению к тебе. Если он будет по отношению к тебе достойным, то он будет таким же и к нам. Я хочу, чтобы он тебя страстно любил", — поделилась звезда.

Марина Боржемская с сыном / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Напомним, что недавно Марина Боржемская пожаловалась на угрозы от Вячеслава Узелкова. По словам спортсменки, бывший муж не давал ей спокойно жить из-за постоянных угроз и преследований.

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