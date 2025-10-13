Экс-жена Валида Арфуша обвинила его в изменах с новой избранницей: "Пара беспринципных врунов"

Валид Арфуш, его новая избранница и бывшая жена

Бывшая жена медийщика и бизнесмена Валида Арфуша заявила, что он ей изменял с нынешней избранницей.

Дизайнер Лида Петрова выдала свою версию их развода. Причиной этого якобы стала его новая избранница Виолетта. В своем Instagram Петрова заявила, что у Арфуша с ней отношения с 2020 года. Медийщик закрутил роман на стороне, еще когда состоял в браке с дизайнером.

"Пришло время пролить немного света на эту грязь. Валид, ты нормально выглядишь со своей малолеткой, из вас получилась неплохая пара беспринципных врунов. Только одна поправка. Вы не год вместе, а она твоя любовница с 2020 года", - заявила Петрова.

Валид Арфуш с новой избранницей / © instagram.com/arfush_walid

Также бывшая жена медийщика резко прошлась по его новой избраннице. Она обвинила ее в разрушении семьи с тремя детьми, а также раскритиковала за отношения с мужчиной, который старше ее на 30 лет. Петрову возмущает, что Арфуш проживает в доме с новой избранницей, который в свое время обустраивала она.

"Хочу обратить ваше внимание, здоровый ментально человек не полезет в семью, где трое детей. И не вступит в отношения с дедом, который старше на тридцать лет. Коротко о человеке, который сейчас живет в доме, где все обставлено моей мебелью, и ест с моих тарелок. Нищие ничем не брезгуют. О совести я вообще молчу. Она там просто отсутствует", - возмутилась Петрова.

Пост Лиды Петровой / © instagram.com/omtaratutaraom

Отметим, еще в ноябре 2021 года дизайнер сообщила о разводе с медийщиком. Инициатором разрыва был именно Валид Арфуш. Наконец, супруги, у которых есть трое общих детей, окончательно развелись после 22 лет брака. Петрова и раньше намекала на измены мужа, но не прибегали к конкретике.

Что же касается Валида Арфуша, то впервые он рассекретил отношения с Виолеттой летом этого года. Произошло это после того, как источники редакции ТСН.ua застали его на отдыхе с новой избранницей за границей.

Недавно же медийщик поздравлял возлюбленную с годовщиной их отношений. В посте Валид Арфуш утверждал, что они уже год находятся вместе.