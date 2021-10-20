Экс-жена Виктора Павлика рассказала о новом мужчине в ее жизни

Ухажер предложил Лоре переехать к нему.

Экс-жена певца Виктора Павлика Лора Созаева призналась, что в ее жизни появился один ухажер.

По ее словам, мужчина когда узнал, что бывший хочет выселить Созаеву из квартиры, предложил ее забрать к себе. Об этом Лора рассказала у себя на Facebook. Она заверила, что интимных отношений между ней и мужчиной не было.

А познакомились они полгода назад. Неизвестный просто приехал домой к Лоре с пакетом суши, вручил их и ушел.

Лора Созаева

"Полгода назад в моей квартире раздался звонок. Я открыла дверь и на пороге появился мужчина в медицинской маске с пакетом в руках. Передал мне его и ушел. Там были суши! Мы стали общаться, ходить на выставки, в театр и кино, пить чай на кухне. Интеллигентная, вежливый, воспитанный человек. У нас никогда не было интимных отношений. Просто дорогой своим отношением для меня человек, которого очень уважаю. И вот вчера он позвонил и просто сказал: "Я не могу предложить тебе много квадратных метров, но могу забрать тебя и Бусинку к себе". Абсолютно мужской поступок!" — рассказала Лора.

Она отметила, что рассказала об этом, поскольку хочет, чтобы все знали, что есть люди и поступки. "Что такие как ты — существуют! Мужчины с большой буквы!" — добавила Лора.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку