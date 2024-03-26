Экс-жена Виктора Павлика впервые после скандального развода закрутила новый роман

Бывшая жена украинского певца Виктора Павлика – Лариса Созаева – впервые после скандального развода попыталась построить личную жизнь и закрутила новый роман.

В своем Facebook бывшая избранница исполнителя поделилась, что в ее жизни был достаточно непростой период. В частности, от нее ушел муж, она потеряла сына, были проблемы с квартирой, а разделить свое горе ей было просто не с кем. Созаева твердо решила, что должна пойти в монастырь.

Лора Созаева / Фото: instagram.com/lora.sozaeva

"Было время, когда я размышляла стать монахиней. Муж ушел. Сын умер. Родственников нет. Друзья сами за себя. Квартиру отбирают. Те силы, которые у меня были для борьбы, кончились. Хотелось просто дзена, покоя, где тебя понимают и поддерживают ", – поделилась Созаева.

Впрочем, бывшая Виктора Павлика от своих планов отказалась, считая, что став монахиней, покоя не найдет. Созаева решила попытаться снова построить личную жизнь. Женщина зарегистрировалась на сайте знакомств. Решение Лоры принесло свои результаты. Она познакомилась с мужчиной, который подарил ей покой и любовь.

Лора Созаева / Фото: instagram.com/lora.sozaeva

"Я регистрируюсь на сайте знакомств и знакомлюсь с мужчиной! И мгновенно все меняется! Потому что он окутал меня спокойствием, уверенностью, тонким юмором, глубоким умом. Верностью. Любовью. Стена, со всех сторон. И я успокоилась!" – откровенно призналась Лора.

Отметим, Виктор Павлик и Лариса Созаева прожили в браке более 20 лет. Окончательно они развелись в 2016 году. Впоследствии Павлик женился на младшей на 28 лет Екатерине Репяховой. После чего между бывшей и нынешней супругой артиста начались громкие публичные скандалы.

Напомним, недавно актриса Ксения Мишина заинтриговала, что больше не одинока. Артистка опубликовала романтические фото с вероятным возлюбленным и рассекретила, кто стал ее избранником.

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