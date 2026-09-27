Экс-жена Виктора Розового, которой он изменял в браке, отреагировала на его новую помолвку

Ольга Мерзликина и Виктор Розовый

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Бывшая жена украинского юмориста Виктора Розового — блогерша Ольга Мерзликина — отреагировала на его помолвку с новой девушкой.

Звезда «Лиги смеха» собирается жениться во второй раз. Ольга Мерзликина на проекте "Ближче до зірок" призналась, что видела эту новость в соцсетях. Блогерша говорит, что вообще не следит за жизнью бывшего мужа. Единственное, что она может сказать о его новой помолвке, так это то, что она счастлива за него. Также экс-избранница юмориста добавила, что не держит на Виктора Розового зла.

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«Я счастлива. Если ему хорошо, то окей. Я не лезу в то. Это его жизнь, я за ним не слежу. Я не держу на него зла. Мне все равно. Я просто живу свою жизнь», — делится блогерша.

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Виктор Розовый с бывшей женой Ольгой Мерзликиной / © instagram.com/oliamerzlikina

Также Ольга Мерзликина призналась, что сейчас происходит в ее личной жизни. Бывшая супруга Виктора Розового говорит, что пока не в отношениях. Однако в свиданиях блогерша не отказывает. Ольга признается, что хочет влюбиться и найти своего человека, рядом с которым она будет счастлива.

«Я сейчас хожу на свидания, но что-то очень тяжело сейчас с этим всем. Вчера подписчик прислал мне цветы, это так приятно! Мужчины, если захотят, найдут выход, когда нет телефона, нет ничего. Я готова доверять и любить», — говорит блогерша.

Отметим, Виктор Розовый и Ольга Мерзликина были вместе в течение 13 лет, из которых год — в браке. Пара развелась весной 2025-го. Причина — измены юмориста.

Сейчас Виктор Розовый снова находится в отношениях. Недавно комик за границей сделал предложение новой избраннице.

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