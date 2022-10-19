Экс-жена Виталия Кличко хочет избавиться от его фамилии и объяснила почему

Экс-жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко сообщила, что хочет избавиться от знаменитой фамилии своего бывшего мужа.

На своей странице в Instagram Наталья рассказала, что в ближайшее время вернет себе свою девичью фамилию Егорова. Певица и коуч хочет начать новую историю своей жизни:

"В последующие несколько дней вы увидите изменение моего имени на всех моих аккаунтах в социальных сетях и медиа. В течение последних 25 лет многие из вас знали меня как Наталью Кличко, и лишь некоторые из вас знали мое настоящее имя — Наталья Егорова... Я хочу продолжить свой новый жизненный путь и начать новую историю, которую я начинаю писать с чистого листа под своим собственным именем", — объяснила экс-жена Кличко.

Виталий и Наталья Кличко / Фото: instagram.com/natalia_klitschko_official

Также она отметила, что хочет оставить имя Наталья Кличко в прошлом:

"Для этого есть много причин, но главная – после развода с моим мужем Виталием Кличко я с уважением и гордостью оставляю имя Натальи Кличко в истории… Мои цели, моя жизненная позиция, мои жизненные ценности остаются неизменными. Я всегда помогала и буду помогать и поддерживать тех, кто в этом больше нуждается — дети и женщины", — рассказала Наталья Егорова о том, чем планирует заниматься в будущем.

Напомним, что в середине августа стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко разводится со своей женой Натальей. Пара была в браке 25 лет. Они поженились в апреле 1997 года. У экс-супругов есть трое детей: сыновья Егор-Дениэл и Максим и дочь Елизавета-Виктория.

Сама Наталья живет в Германии. Сейчас он находится в Гамбурге, там посещает митинги и информирует европейцев о ситуации в Украине. Дети учатся за границей.

Кстати, недавно ведущий Слава Демин намекнул на причину развода Виталия Кличко. Демин рассказал, что у Виталия есть другая женщина. Впрочем, Кличко пока ее не афиширует. Ведущий убежден, что вскоре политик сам обо всем расскажет.

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