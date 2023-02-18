Экс-жена Виталия Кличко на "Танцах со звездами" в Германии исполнила медленный вальс и показала своего партнера

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, певица Наталья Егорова официально стала участницей немецкой версии шоу "Танцы со звездами".

Так, в прошлую пятницу, 17 февраля, Егорова приняла участие в первом эфире проекта, во время которого стало известно, с кем она станет в пару. На странице в Instagram Наталья разместила видео, в котором показала своего партнера. Им стал 35-летний хореограф Анджей Цибис.

Во время первого эфира Наталья Егорова вместе с моделями Алекс Мерайей Питер и Анной Ермаковой под трек Girls Aloud See The Day на суд судей представили медленный вальс. Правда, члены жюри остались не слишком довольными танцевальными умениями Егоровой и поставили ей средний балл – 19 из 30.

Фрагмент с выступлением Егоровой в конце видео

Но Егорова не расстроилась и уже готовится ко второму прямому эфиру, который состоится в следующую пятницу. Отметим, что во время второго эфира кто-то из 13-ти звезд, которые вместе с Егоровой принимают участие в проекте, покинет шоу.

Напомним, бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко ранее объяснила, почему она решила принять участие в шоу "Танцы со звездами". Артистка объяснила, что с помощью танца хочет выразить свои глубочайшие эмоции.

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