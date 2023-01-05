Экс-жена Виталия Кличко объяснила, почему решила принять участие в немецких "Танцах со звездами"

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко — Наталья — призналась, почему согласилась принять участие в шоу "Танцы со звездами" в Германии.

В Instagram экс-избранница мэра поделилась, что очень волнуется из-за своего участия в проекте. Впрочем, для певицы это повод попробовать что-нибудь новое и перезагрузиться. Также Наталья заверила, что в танце можно высвободить самые глубокие эмоции и переживания.

"Я очень взволнована и до сих пор не могу в это поверить. Я согласилась! И я участвую в шоу "Танцы со звездами". Я наконец-то хочу попробовать что-то новое, то, что всегда хотела сделать, но никогда не решалась. Я буду танцевать! Танец — освобождает! Танец — выражает наши глубочайшие эмоции!" – поделилась знаменитость.

Наталья также отметила, что уже начала готовиться к эфирам, поэтому попросила поклонников пожелать ей успехов.

"Это невероятно тяжелый труд! Но я готовлюсь к этому. Пожелайте мне успехов и до встречи на танцплощадке", — подытожила Наталья.

Напомним, на днях стало известно, что бывшая жена Кличко примет участие в немецких "Танцах со звездами". Кроме того, Наталья сообщила, что вернула себе девичью фамилию. Теперь она снова Егорова.

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