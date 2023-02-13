Экс-жена Виталия Кличко похвасталась их 17-летним сыном-красавцем

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко – Наталья Егорова – поделилась семейным контентом.

В Instagram-stories экс-избранница мэра показала их заметно подросшего сына-красавца. Наталья опубликувала фото, на которых изображена с 17-летним Максимом. На снимках Егорова стояла, обнявшись с сыном.

"Мои дети — моя самая большая поддержка! И они мои самые искренние поклонники!" – поделилась Наталья.

Наталья Егорова с сыном от Виталия Кличко / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

В общем, 17-летний Максим заметно выше мамы. У парня худощавое телосложение и у него густая черная шевелюра.

"Теплые объятия", — отметила Наталья.

Наталья Егорова с сыном от Виталия Кличко / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Напомним, Наталья и Виталий прожили в браке 25 лет, однако в прошлом году они объявили о разводе. У супругов трое совместных детей — сыновья Егор-Даниил и Максим-Александр, а также дочь Елизавета-Виктория. В настоящее время Наталья живет с детьми в Германии.

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