Экс-жена Виталия Кличко похвасталась их 17-летним сыном-красавцем

Экс-избранница мэра показала теплые объятия с сыном.
Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко – Наталья Егорова – поделилась семейным контентом.
В Instagram-stories экс-избранница мэра показала их заметно подросшего сына-красавца. Наталья опубликувала фото, на которых изображена с 17-летним Максимом. На снимках Егорова стояла, обнявшись с сыном.
"Мои дети — моя самая большая поддержка! И они мои самые искренние поклонники!" – поделилась Наталья.
В общем, 17-летний Максим заметно выше мамы. У парня худощавое телосложение и у него густая черная шевелюра.
"Теплые объятия", — отметила Наталья.
Напомним, Наталья и Виталий прожили в браке 25 лет, однако в прошлом году они объявили о разводе. У супругов трое совместных детей — сыновья Егор-Даниил и Максим-Александр, а также дочь Елизавета-Виктория. В настоящее время Наталья живет с детьми в Германии.
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