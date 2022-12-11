Экс-жена Виталия Кличко показала 22-летнего сына-красавца от мэра Киева

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова поделилась с подписчиками в Instagram фотографией их общего сына Егора-Даниеля Кличко.

В стороис своей страницы в фотоблоге Наталья разместила редкое фото с 22-летним парнем, который очень похож на свою маму. "Кого можно любить больше, чем собственных детей", – так подписала фотографию Егорова.

Экс-жена Виталия Кличко с их сыном / Фото: instagram.com/natalia_klitschko_official

Отметим, что Наталья и Виталий Кличко объявили о своем разводе в августе этого года. Пара была в браке 25 лет. Они поженились в апреле 1997 года. У экс-супругов есть трое детей: сыновья 22-летний Егор-Дениэль и 17-летний Максим и 20-летняя дочь Елизавета-Виктория.

Как признавался Кличко, после развода с Натальей они остались в хороших взаимоотношениях. Тем не менее, экс-жена мэра Киева после разрыва с ним решила вернуть свою девичью фамилию.

Кроме того, говорят, что Кличко закрутил роман, однако новую избранницу он представлять пока не торопится.

Читайте также: