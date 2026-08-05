Экс-жена Виталия Кличко показала двух его детей-красавцев и как они проводят время за границей

Наталья Егорова / © instagram.com/natalia_yegorova

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Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко — Наталья Егорова — порадовала поклонников редкими семейными фотографиями.

В своем фотоблоге Наталья показала встречу с двумя младшими детьми — 23-летней дочерью Елизаветой-Викторией и 21-летним сыном Максимом. Семья отправилась на прогулку, во время которой много обнималась и проводила время вместе. Правда, место встречи Егорова решило не раскрывать. На фотографиях мама нежно обнимает дочь и сына, которые уже стали значительно выше ее.

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Наталья Егорова с сыном от Кличко / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова с дочерью от Кличко / © instagram.com/natalia_yegorova

В то же время старшего сына Егора-Даниэля на семейных кадрах не было. Известно, что он также живет за границей, где после окончания учебы в Лондоне строит свою жизнь.

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Отметим, Наталья Егорова и Виталий Кличко прожили в браке 25 лет. За это время у них родились трое детей: Егор-Даниэль, Елизавета-Виктория и Максим. После развода Наталья поселилась в Германии, где проживает и сейчас.

Сам Виталий Кличко ранее не раз рассказывал, что после развода ему удалось сохранить дружеские отношения с бывшей женой. По его словам, он поддерживает связь с детьми и пытается видеться с ними всякий раз, когда это разрешают обстоятельства.

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк показала своего сына и как с ним отдыхает в горах в кругу семьи.

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