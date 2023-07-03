Экс-жена Виталия Кличко показала их 18-летнего сына, который похож на отца, как две капли воды

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, певица Наталья Егорова, показала редкие фото их сына.

Как поделилась исполнительница, 18-летний Максим успешно окончил школу и стал выпускником. Поэтому в учебном заведении у сына экс-супругов был выпускной. На праздник Наталья пришла в бирюзовом костюме, а Максим выбрал синий классический наряд. Наталья опубликовала в Instagram-stories фото с торжественного события.

"Это моя любимая мама, и она очень гордится тем, что я успешно заканчиваю школу", — передала слова Максима Наталия.

Экс-жена Виталия Кличко с их сыном / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Поддержать 18-летнего юношу пришел и его старший брат – 23-летний Егор-Даниэль. Наталья опубликовала снимки с братьями и отметила, что сложно понять, кто из них младше. Максим значительно выше Егора-Даниэля.

"Кто только что закончил среднюю школу? Мой младший брат", — отметил Егор-Даниэль.

Сыновья Виталия Кличко / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Сама же Наталья поделилась, что очень гордится своим сыном, который успешно закончил школу.

"В минуты счастья глаза излучают особый свет. Я счастливая и гордая мама, мой младший сын успешно окончил среднюю школу", — отметила певица.

Наталья Егорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Напомним, в этом году выпускницей стала дочь продюсера Юрия Никитина и певицы Ольги Горбачевой. Ранее исполнительница показала, как 18-летняя Полина пошла на торжественное событие в носках и вечернем платье.

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