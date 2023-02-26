Экс-жена Виталия Кличко показала их 21-летнюю дочь-красавицу

Сегодня, 26 февраля, день рождения празднует бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко, певица Наталья Егорова.

Артистку уже успели поздравить организаторы проекта "Танцы со звездами" в Германии, в котором Наталья принимает участие. Также артистку поздравили с 49-летием самые близкие люди.

В частности, на своей странице в Instagram Егорова показала, какой сюрприз ей подготовила их общая с Кличко дочь, 21-летняя Елизавета-Виктория. Девушка испекла для мамы большой торт и украсила его свечами в виде цифр 49:

"Благодарю тебя, моя прекрасная доченька, за все твои пожелания и этот замечательный торт, который ты испекла для меня! Люблю тебя безусловно", — подписала кадр счастливая мама.

Наталья Егорова с дочерью / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Отметим, что Наталья Егорова и Виталий Кличко объявили о разводе в середине августа 2022 года. Пара была в браке 25 лет. У экс-супругов есть трое общих детей: 22-летний Егор-Дениэль, 21-летняя Елизавета-Виктория и 17-летний Максим.

Наталья Егорова с сыном от Виталия Кличко / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Что стало причиной развода – неизвестно. По одной из версий, на брак экс-влюбленных повлияло расстояние, ведь на протяжении многих лет Наталья проживает в Германии, в то время как Виталий находится в Киеве. Есть и другая версия, говорят, что мэр Киева имеет новые отношения.

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