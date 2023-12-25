Экс-жена Виталия Кличко показала, как с их сыновьями и дочерью встретила Рождество в Германии

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, певица Наталья Егорова, восхитила редкими кадрами с их тремя детьми.

В Instagram-stories исполнительница показала, как праздновала Рождество в Германии. Егорова выбрала сдержанный наряд. Певица надела обтягивающее платье темного цвета и нанесла едва заметный макияж.

Наталья Егорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Исполнительница встретила Рождество в семейном кругу с самыми близкими и родными. В частности, в Германию приехали 21-летняя дочь Елизавета-Виктория, которая живет в США, 23-летний Егор-Даниэль из Великобритании и 18-летний Максим.

Наталья Егорова с детьми от Виталия Кличко / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Все они сидели за круглым столом друг у друга. Кстати, дети даже выбрали одинаковый family look – одели рождественские свитера.

Отметим, дети Виталия Кличко живут и учатся за границей, а в Украину не приезжают. Правда, недавно бывшая супруга мэра Киева впервые за длительное время посетила столицу, а также побывала в Николаеве. Наталья Егорова делилась своими впечатлениями от поездки, а также рассказывала, почему приезжала в Украину.

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