Экс-жена Виталия Кличко показала, как с их сыновьями и дочерью встретила Рождество в Германии

Наталья Егорова провела праздник в семейном кругу.
Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, певица Наталья Егорова, восхитила редкими кадрами с их тремя детьми.
В Instagram-stories исполнительница показала, как праздновала Рождество в Германии. Егорова выбрала сдержанный наряд. Певица надела обтягивающее платье темного цвета и нанесла едва заметный макияж.
Исполнительница встретила Рождество в семейном кругу с самыми близкими и родными. В частности, в Германию приехали 21-летняя дочь Елизавета-Виктория, которая живет в США, 23-летний Егор-Даниэль из Великобритании и 18-летний Максим.
Все они сидели за круглым столом друг у друга. Кстати, дети даже выбрали одинаковый family look – одели рождественские свитера.
Отметим, дети Виталия Кличко живут и учатся за границей, а в Украину не приезжают. Правда, недавно бывшая супруга мэра Киева впервые за длительное время посетила столицу, а также побывала в Николаеве. Наталья Егорова делилась своими впечатлениями от поездки, а также рассказывала, почему приезжала в Украину.
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