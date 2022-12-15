Экс-жена Виталия Кличко показала, как со взрослыми сыновьями елку наряжала

Экс-жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова все чаще с поклонниками делится семейными фотографиями.

На этот раз бывшая избранница главы украинской столицы показала, как со взрослыми сыновьями — 22-летним Егором-Дениелем и 17-летним Максимом Кличко наряжала дома елку.

В сторис своей страницы в Instagram Егорова разместила семейный кадр, на котором изображены ее дети рядом с новогодним деревом. "Рождественское настроение", — коротко прокомментировала фотографию экс-жена Кличко.

Экс-жена Виталия Кличко с сыновьями / Фото: instagram.com/natalia_klitschko_official

Не упустила случая Наталья показать подписчикам, как хорошо выглядит и поделилась снимком, сделанным дома в Берлине.

Наталья Егорова / Фото: instagram.com/natalia_klitschko_official

Отметим, что Наталья и Виталий Кличко объявили о своем разводе в августе этого года. Пара была в браке 25 лет. Они поженились в апреле 1997 года. У экс-супругов есть трое детей: сыновья 22-летний Егор-Дениэль и 17-летний Максим и 20-летняя дочь Елизавета-Виктория. После развода с Кличко Наталья вернула себе девичью фамилию Егорова.

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