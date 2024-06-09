Экс-жена Виталия Кличко показала свою сестру-красавицу и как они время проводят

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко – модель Наталья Егорова – показала редкое фото с сестрой.

Так, 50-летняя модель похвасталась фото с родным человеком в фотоблоге. И в то же время сравнила их внешность. По мнению Натальи, у них совершенно противоположные черты. Так, на изображении улыбающаяся экс-жена Кличко предстает в серебристом гольфе с сестрой на концерте. Правда, она не рассказала, на каком именно и когда и где это фото было сделано.

Наталья Егорова с сестрой / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Это я и моя сестра. Да, все правильно. Она темная блондинка с зелеными глазами, а я брюнетка с карими глазами… Природа уникальна", – написала модель.

Отметим, уже долгое время знаменитость проживает в Германии. Между тем, их с мэром трое детей также проживают и учатся в разных странах мира. А недавно Наталья Егорова похвасталась снимками с отдыха. Звезда уехала в Таиланд, попозировала в купальнике и рассказала о своем экстремальном отдыхе.

Напомним, недавно Вера Брежнева также показала свою семью. В частности, певица сделала праздничное фото с мамой, которой недавно исполнилось 72 года, и сестрами-копиями. Вся семья отдыхает за границей.

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