Экс-жена Виталия Кличко раскрыла правду о своем гражданстве после 10 лет жизни в Германии

Наталья Егорова / © instagram.com/natalia_yegorova

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Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко — модель Наталья Егорова — раскрыла правду о своем гражданстве.

Около 10 лет Егорова проживает в Германии, а до этого она была в США. В интервью Oboz.ua бывшая супруга Кличко признается, что давно считает Гамбург своим домом. В частности там прошла значительная часть жизни модели, а также выросли ее дети. Однако, как оказалось, у Натальи Егоровой нет немецкого гражданства. У модели только один паспорт — и это украинский. Наталья Егорова не меняла гражданство Украины, поскольку для нее это об идентичности.

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«Я уже много лет живу за границей — не только в Германии, некоторое время мы жили и в Америке. Гамбург давно стал моим домом: здесь прошла большая часть моей жизни, здесь росли мои дети. Но Украина — это совсем другое. Для меня она часть моей идентичности. Несмотря на десятилетия жизни за границей, я и сегодня остаюсь гражданкой Украины. У меня был и остается только один паспорт — украинский. Я никогда его не меняла», — объяснила модель.

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Наталья Егорова / © instagram.com/natalia_yegorova

Наталья Егорова подчеркнула, что дом может находиться в стране, где живешь. А вот Родина — это место, где родился, это о языке, о людях и об истории. С началом полномасштабной войны в Украине ощущение идентичности модели только усилилось.

«После начала полномасштабной войны это чувство, безусловно, стало еще сильнее. Можно иметь дом в стране, где живешь, но Родина — это гораздо глубже. Это твои корни, твой язык, память, люди, история твоей семьи», — поделилась модель.

Напомним, недавно Наталья Егорова откровенно заговорила о новых отношениях. Также она сделала откровенное признание об общении с бывшим мужем Виталием Кличко после их развода.

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