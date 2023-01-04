Экс-жена Виталия Кличко сменила фамилию и стала участницей "Танцев со звездами" в Германии

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко сообщила поклонникам, что наконец-то вернула себе девичью фамилию не только в паспорте, но и в Instagram.

Теперь в фотоблоге экс-избранница Кличко подписана как Наталья Егорова. Но это еще не все новости. Также певица рассекретила, что она стала участницей шоу "Танцы со звездами" (Let's Dance) в Германии, где живет последние 10 лет.

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова вернула девичью фамилию в фотоблоге / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Соответствующая информация появилась в сторис Егоровой и на официальной странице проекта.

"Мы приветствуем на нашей танцплощадке еще одну знаменитость: Наталья Егорова (ранее Кличко) стала участницей "Let's Dance" и будет танцевать за титул "Dancing Star 2023". Мы очень рады, что вы с нами!" – говорится в сообщении.

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Напомним, что Виталий и Наталья Кличко объявили о разводе в августе 2022 года. Супруги были вместе 25 лет. У экс-супругов есть трое детей: сыновья 22-летний Егор-Дениэль и 17-летний Максим и 20-летняя дочь Елизавета-Виктория. Поговаривают, что после разрыва с Натальей городской голова уже нашел новую любовь.

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