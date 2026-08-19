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Экс-жена Виталия Кличко трогательно простилась с Хайден Панеттьери и показала их редкие фото
Наталья Егорова поддержала брата боксера Владимира после потери.
Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко — модель Наталья Егорова — отреагировала на внезапную смерть американской актрисы Хайден Панеттьери, бывшей невесты Владимира Кличко.
В своем фотоблоге Егорова опубликовала серию архивных фотографий из Панеттьери и посвятила ей эмоциональный пост. Она вспомнила их первую встречу и призналась, что с тех пор запомнила Хайден как чрезвычайно светлого, искреннего и сильного человека.
«Когда я получила это известие, мое сердце разбилось на тысячу кусочков. Моя прекрасная девочка… Тебе было всего 20, когда мы познакомились. Мне — 36. И я до сих пор помню тот момент, когда ты впервые зашла в комнату — и вся она сразу стала светлее», — растрогала Наталья.
Егорова отметила, что за жизнерадостностью и яркой энергией Панеттьери скрывалась глубокая и мудрая личность. По ее словам, у актрисы было большое сердце, искренне переживала за близких, помогала другим и всегда отстаивала людей, которых любила.
Особо Наталья отметила смелость и честность Хайден. Она призналась, что ценила ее за прямолинейность и готовность говорить о том, что думает, независимо от статуса собеседника.
Также Егорова припомнила их последние разговоры перед выходом книги Панеттьери. Актриса тогда планировала приехать в Европу в рамках книжного тура, и женщины надеялись наконец встретиться после продолжительной разлуки.
«Я бы хотела, чтобы тебе дали больше времени. В эту пятницу, 21 августа, тебе исполнилось бы всего 37. Я надеюсь, что там, где ты сейчас, больше нет боли — только покой, свет и любовь», — щемяще написала Наталья.
Егорова также выразила соболезнования родителям, родным, друзьям и поклонникам актрисы и добавила, что свет, который Хайден оставила после себя, никогда не угаснет.
Смерть Хайден Панеттьери — при каких обстоятельствах произошла и что показало вскрытие
Отметим, Хайден Панеттьери скончалась 16 августа в возрасте 36 лет в Южной Каролине, США. Полицию и медиков вызвали около 13.50 после сообщения о женщине без признаков жизни. Панеттьери пытались реанимировать, однако спасти ее не удалось. Правоохранители пока не выявили признаков насильственной смерти или постороннего вмешательства.
Результаты вскрытия также не выявили травм, которые могли бы свидетельствовать о насильственных действиях других. В то же время окончательная причина смерти пока не установлена — правоохранители ожидают результаты дополнительных исследований.
По данным СМИ, на месте происшествия также был обнаружен препарат «Наркан», который применяют для блокирования действия опиоидов, однако неизвестно, использовали ли его именно в отношении актрисы. В последний момент перед смертью с артисткой было два человека — ее гражданский муж Брайан Гикерсон и его брат Зак.
К слову, ранее редакция сайта ТСН.ua рассказывала о звездах Голливуда, которые умерли молодыми — кого, кроме Хайден Панеттьери, постигла беда и по какой причине их жизнь оборвалась.