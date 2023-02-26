Экс-жена Виталия Кличко в день своего 49-летия посветила стройными ножками на немецких "Танцах со звездами"

В этот раз певица вместе с партнером исполнили чарльстон.

Экс-жена мэра Киева Виталия Кличко, певица Наталья Егорова поделилась кадрами после второго прямого эфира шоу "Танцы со звездами" в Германии, в котором участвует.

В прошлую пятницу, 24 февраля Егорова вместе со своим партнером, хореографом Анджеем Цибисом представили танец чарльстон. Позже на странице Instagram Наталья разместила несколько фото и видео, в которых поделилась эмоциями после выступления и очаровала своим нарядом.

Егорова выступала в платье с "дождиком" белого цвета с блестками. Наряд артистки прекрасно подчеркнул ее стройные ноги.

Стоит отметить, что чарльстон в исполнении Натальи Егоровой и Анджея Цибиса пришелся по душе жюри "Танцев со звездами", так что пара продолжила участие в шоу.

Кстати, сегодня, 26 февраля, Наталья Егорова отмечает день рождения. Певице исполняется 49 лет. И организаторы танцевального шоу уже успели поздравить артистку и выразили желание как можно скорее увидеть ее следующий танец.

Напомним, что ранее экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова объяснила, почему решила принять участие в немецких "Танцах со звездами". Артистка отметила, что для нее это повод попробовать что-нибудь новое и перезагрузиться.

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