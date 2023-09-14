Экс-жена Виталия Кличко в купальнике похвасталась упругими ягодицами и накачанным телом

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, певица Наталья Егорова, порадовала поклонников пикантным контентом.

В частности, в своем Instagram исполнительница поделилась, что отправилась в отпуск в Лос-Анджелес. Там Наталья наслаждается отдыхом на пляже у Тихого океана. Егорова делится кадрами с отпуска, в том числе и пикантными тоже.

Наталья показалась на пляже в белом сплошном купальнике с вырезами у талии. Образ певица дополнила накидкой. Впрочем, наряд не скрыл накаченное тело Егоровой. Также исполнительница блеснула упругими ягодицами.

Наталья Егорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Я не могу передать словами, насколько я счастлива вернуться в Лос-Анджелес. Это город моего сердца. Я прожила здесь почти 20 лет… Трое моих прекрасных детей здесь родилось. У меня все еще есть много друзей, которые с годами становятся моей семьей. Если вы однажды влюбились в Лос-Анджелес, это продлится вечно", — поделилась своими эмоциями Егорова.

Наталья Егорова / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Напомним, недавно певица Кристина Соловий показалась в красном купальнике. Исполнительница засветила длинные ножки и изрядно стройную фигуру.

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