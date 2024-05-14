Экс-жена Виталия Кличко в леопардовом бикини блеснула стройной фигурой на отдыхе в Таиланде

Бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко – Наталья Егорова – уехала на отдых в Таиланд.

Для своего отпуска 50-летняя модель выбрала остров Самуи. В своем Instagram Егорова делится, как проходит ее отдых. В частности, знаменитость наслаждается невероятными видами, ест местную еду и пьет коктейли. Кроме того, Наталья выбрала активный отдых. Она показала, как ездила по канатной дорожке и рассматривала густые джунгли. Как призналась Егорова, это путешествие было пугающим, однако оно того стоило.

Наталья Егорова на отдыхе в Таиланде / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Отправиться в увлекательное приключение над густыми джунглями – это дело, щекочущее нервы. Но захватывающие виды того стоили. Чувствовать себя свободной, как птица, проезжая над верхушками деревьев, было действительно незабываемо", — поделилась модель.

Наталья Егорова на отдыхе в Таиланде / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Кроме того, Наталья Егорова также порадовала и довольно пикантными фото. В частности, она показалась в леопардовом бикини и блеснула стройной фигурой. Также модель поделилась, что охотно наслаждалась купанием в теплой воде Тихого океана.

Наталья Егорова на отдыхе в Таиланде / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

"Я, пожалуй, никогда в жизни не купалась в такой теплой воде, как здесь, на Самуи... Она не очень освежает, но в ней можно часами плескаться", — отметила модель.

Наталья Егорова на отдыхе в Таиланде / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Напомним, недавно американская актриса Деми Мур похвасталась стройной фигурой в купальнике. Знаменитость также показала, как наслаждается отдыхом вместе с дочками.

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